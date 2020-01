Haus in Palma brennt während Bewohner schlafen

Ein Brand hat am Neujahrsmorgen eine Wohnung in Palma zerstört, in der fünf Personen schliefen. Das Feuer brach um acht Uhr morgens in einem der Schlafzimmer aus und breitete sich im ganzen Haus aus.

Der Vorfall ereignete sich im ersten Stock in dem Haus in der Calle Torre d'en Bibiloni zwischen den Avenidas und der Calle Manacor. Eine Matratze, die Feuer gefangen hat, soll nach Angaben der Ermittler der Auslöser gewesen sein.

Glücklicherweise konnten sich die fünf Personen, die sich im Gebäude befanden, selbst befreien. Verletzt wurde niemand. (dise)