Mann hangelt sich an Glasfassade von Disco runter

Ein Mann hat sich am Neujahrstag an der Glasfassade und den Glasaufzügen einer bekannten Diskothek am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca heruntergehangelt. Das meldete am Montag die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Mehrere Videos von der gefährlichen Aktion, die in deutlich mehr als 15 Meter Höhe begonnen hatte, wurden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Bei dem Mann handelte es sich dem Bericht zufolge um einen betrunkenen Russen. Er habe, als er den Boden erreichte, folgendes gesagt: "Russen-Mafioso in Palma". (it)