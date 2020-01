Freundin von Wendler zieht sich für den "Playboy" aus

Die als Freundin des Playa-de-Palma-Sängers Michael Wendler in den vergangenen Monaten in Erscheinung getretene Laura Müller zeigt sich im aktuellen "Playboy" hüllenlos. Das meldete der Sender RTL am Sonntagabend. Die Januar-Ausgabe mit der erst 19-Jährigen erscheint demnach am kommenden Donnerstag.

Die Beziehung des 47-jährigen Wendler mit der jungen Frau hat wegen des großen Altersunterschieds im deutschen Blätterwalds für Aufsehen gesorgt.

Michael Wendler hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen durch Auftritte in Playa-Lokalen gemacht. Für ein gewisses Medienecho hatte im Sommer die Tatsache gesorgt, dass er vor der Kathedrale von Palma bestohlen worden war. (it)