Nordostwind lässt bald Temperaturen zurückgehen

Die schon länger dauernde Phase mit eher milden Wintertagen auf Mallorca neigt sich dem Ende entgegen. Am Donnerstag bezieht es sich zunehmend, bis zum Wochenende steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 80 Prozent, die Schneefallgrenze liegt dann bei 1200 Metern.

Da der bekanntermaßen eher kalte Nordostwind auffrischt, sollen die Höchttemperaturen nur noch auf 15 bis 16 Grad steigen und die Mindestwerte nachts auf 5 bis 6 Grad sinken.

In den vergangenen Wochen war es auf Mallorca auffallend mild und in erster Linie trocken. (it)