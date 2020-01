Zahl der Einschulungen von Ausländern immer höher

Die Anzahl an ausländischen Schülern ist im Vergleich zu spanischen Schülern um 79 Prozent angestiegen. Die Zahlen der Schulbehörde beziehen sich auf den Zeitraum von 2013 bis heute.

Insgesamt ist die Zahl der Grundschüler um 6,2 Prozent gewachsen. Betrachtet man die Gesamtzahl an Grundschülern, so machen ausländische Grundschüler 16 Prozent auf den Balearen aus. Sekundarstufe I und II eingeschlossen, beträgt die Zahl der ausländischen Schüler 14,4 Prozent. Spanienweit sind die Balearen die Provinz mit der höchsten Rate an ausländischen Schülern.

Eine weitere Erkenntnis der statistischen Auswertung zeigt, dass ausländische Schüler mit vier Prozent "Wiederholern" eines Jahrgangs einen höheren Wert als die spanisch-mallorquinischen Mitschüler aufweisen. Hier sind es im Schnitt 1,7 Prozent. Diese Tendenz ist allerdings rückläufig. Waren es im Jahrgang 2013-14 noch 13 Prozent der Zweitklässler, die den Jahrgang wiederholten, so waren es im Schuljahr 2018-19 nur noch 4,2 Prozent.