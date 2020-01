Junger Mallorca-Stierkämpfer verteidigt seinen Beruf

Stierkampf sei seine Leidenschaft, so der 32-jährige Mallorquiner Alfonso Gómez. Der von Mallorca stammende Torero lebt inzwischen in Badajoz, wo er eng mit anderen bekannten Stierkämpfern, wie dem Portugiesen Juan Silva alias Juanito, zu tun hat.

Alfonso Gómez hat diese Passion von seinem Vater Federico Gómez, ebenfalls Stierkämpfer, geerbt. 2019 war seine erste Saison mit ausgewachsenen Tieren in der Arena. Bisher hatte er mit Jungstieren zu tun, der Schritt zu ausgewachsenen Stieren sei ein wichtiger. Die kommende Stierkampfsaison werde eine anspruchsvolle, so der Stierkämpfer.

Er wählte diesen Beruf, um in in den Fußstapfen seines Vaters zu wandeln. Sein Vater und seine Lehrer in der inzwischen nicht mehr existenten Stierkampfschule von Mallorca lehrten ihn die entscheidenden Techniken.

Für 2020 wünscht er sich viele Erfolge mit seinem "Matador", dem zuständigen Hauptstierkämpfer und dass Stierkampffreunde auf Mallorca auch weiterhin Stierkämpfe sehen können. Er selbst möchte gerne an einem Stierkampf in der Arena in Mallorca teilnehmen.