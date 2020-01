Gemeinde Campos schafft sich eine Drohne an

Die Gemeinde Campos will sich eine Drohne anschaffen. 6000 Euro stünden dafür zur Verfügung, hieß es am Donnerstag. Ein Polizeibeamter sei schon in die Funktionsweise des Gerätes eingewiesen worden.

Die der konservativen Volkspartei angehörende Bürgermeisterin Francisca Porquer nannte als Beispiel, dass man damit etwa an Stränden feststellen könne, ob eine badende Person in Schwierigkeiten ist. Der Apparat könne etwa eine Schwimmweste befördern.

Ob der Apparat zur Überwachung unbescholtener Bürger eingesetzt werden soll, ist unklar. Datenschutz spielt in Spanien eine nicht so große Rolle wie etwa in Deutschland. (it)