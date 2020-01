Jungfrauen-Statue aus Kirche in Arenal gestohlen

Empörung auf Mallorca: Aus der Kirche Iglesia de Nuestra Señora de la Lactancia in Arenal wurde eine Skulptur der Virgen de Lourdes gestohlen.

Die Statue ist rund 100 Jahre alt und war einst von dem Chef des damaligen Bahnhofs in Arenal aufgestellt worden. Nach Schließung der Station ging sie an die Kirche und fand später ihren Platz in einer kleinen Grotte am Eingang.

Der Dieb oder die Diebe sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag aktiv geworden sein.