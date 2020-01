Busfahrt von Arenal nach Molinar kostet bald vier Euro

Wer ab März mit einem EMT-Stadtbus von der Playa de Palma auf Mallorca in den wunderbar schönen Hafen von Portitxol will, zahlt dann vier Euro statt früher 1,50 Euro. Das liegt daran, dass es seit dem 18. Dezember den bei Deutschen beliebten durchgehenden Bus Nummer 15 zwischen Arenal und dem Zentrum von Palma nicht mehr gibt.

Nunmehr bringt ein 35er-Bus die Fahrgäste erst ab dem Palma-Aquarium in Can Pastilla in die beliebten Meeresviertel El Molinar und Portitxol. Wer also etwa von einem Hotel im Gebiet Las Maravillas kommt, fährt zunächst im 25er-Bus und muss dann umsteigen. Da bei Nicht-Residenten-Tickets das Umsteigen nicht inbegriffen ist, muss noch ein Zwei-Euro-Ticket gezahlt werden. Eine Hin- und Rückfahrt schlägt dann mit acht Euro zu Buche.

Das Bussystem in Palma war im Dezember total umgestellt worden. Einige Linien wurden abgeschafft, andere hinzugefügt. Auch neue Gefährte kommen seitdem zum Einsatz. (it)