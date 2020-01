Lidl-Hündin von Manacor ist tot

Die Hündin, die vor einigen Tagen in ernstem Zustand auf dem Parkplatz neben der Lidl-Filiale in der Nähe des Krankenhauses von Manacor angetroffen wurde, ist tot. Nach Informationen des Internetdienstes www.mallorcadiario.com starb das Tier beim Arzt an akutem Nierenversagen.

Zunächst hatte die Hündin den Namen Princesa Xena erhalten, später wurde sie "Flaca" genannt.

Die Vierbeinerin hatte zunächst eine Aufnahmefamilie gefunden und wurde ärztlich betreut, so dass Hoffnung aufkam, dass sie überleben könnte. (it)