Sehr nasses Sturmtief nimmt langsam Kurs auf Mallorca

Nach trockenen und eher ruhigen Wintertagen nimmt schon sehr bald wieder ein Regengebiet Kurs auf Mallorca. Dieses soll der Vorhersage des Wetterdienstes Aemet zufolge besonders stürmisch und nass ausfallen.

Sind bis Freitag 17 Grad bei Sonnenschein drin, so trübt es sich am Samstag ein. Langsam fängt es dann an zu regnen, oberhalb von 900 Metern geht der Niederschlag als Schnee nieder. Der Sonntag und die Folgetage sollen dann ausgesprochen ungemütlich und feucht werden.

Mit dem neuen Regengebiet sinken auch die Temperaturen deutlich. Sie werden sich bei nur noch 13 bis 14 Grad einpendeln. (it)