Mann fällt auf der Flucht vor der Polizei in Sóller-Sturzbach

In Sóller im Nordwesten von Mallorca ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann in einen Sturzbach gefallen und musste geborgen werden. Er war zuvor von Polizisten aus noch unbekannten Gründen Hals über Kopf geflohen.

Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Momentan führen die meisten "Torrents", wie die Sturzbäche auf Mallorca heißen, kein Wasser. Regnet es aber, füllen sie sich schnell. (it)