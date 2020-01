Brötchen satt bei der Llonguetada in Palma

Am kommenden Samstag wird im Rahmen der San Sebastià Feier die Llonguetada zelebriert. Das von der Gruppierung "Orgull Llonguet" ins Leben gerufene Event zieht immer weitere Kreise. Bei der Llonguetada handelt es sich um eine Art "Massenverkauf" des beliebten palmesaner Brötchens aus hellem Mehl.

Die Llonguetada findet am Nachmittag statt und zahlreiche Bäckereien sind bereits dabei, ihre Llonguet-Produktion hochzufahren und die Brötchen mit besonderem Belag zu kredenzen. Am beliebtesten sind die Sobrassada und Schinken-Käse-Brötchen.

Das Geheimnis liege in der Fermentierung und sollte idealerweise in einem Ofen mit Holzkohle gebacken werden, so einige erfahrene Bäcker. Llonguets werden das ganze Jahr über angeboten, aber diesen Samstag ist das Angebot besonders reichhaltig.