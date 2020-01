Polizisten führen Mallorca-Boss der "United Tribuns" ab

Beamte der Nationalpolizei sind am Donnerstag in unterschiedlichen spanischen Städten massiv gegen Mitglieder der Motorrad-Gang "United Tribuns" vorgegangen. Der Mallorca-Chef dieser kriminellen Bande, Stefan M., ging dabei in Palma ins Netz. In Valencia, Tarragona und Barcelona gab es Hausdurchsuchungen.



Genauso wie die Hells Angels kleiden sich die Mitglieder der "United Tribuns" in Lederkluft. Sie sind im Drogenhandel und in der Prostitution aktiv. Auch als Fußball-Hooligans und im rechtsradikalen Umfeld traten sie in Erscheinung. Außerdem gelten die Mitglieder der "United-Tribuns" als ausgesprochen gewalttätig, wenn es um die Durchsetzung ihrer Interessen gegen andere Gangs geht.

Die auch in Deutschland aktiven "United Tribuns" hatten vor zwei Jahren zunächst auf Mallorca Fuß gefasst und sich danach in andere Regionen Spaniens ausgebreitet. (it)