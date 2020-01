Bustür auf Mallorca nur mit Kordel gesichert

Nicht zum ersten Mal war der Bus von Mancor de la Vall nach Inca am Mittwoch mit einem technischen Defekt unterwegs. Am Dienstag war es eine kaputte Tür, die der Fahrer behelfsmäßig mit einer Kordel am Fahrkartenentwerter festband.

Für die Fahrgäste war dies der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. "Eine Tür auf diese Weise zu sichern, ist nicht nur gefährlich, sondern auch eine Beleidigung für die Passagiere", erklärte Oliva Delgado. Vor Kurzem erst hätte der Fahrer die defekte Tür mit einer Plastiktüte gesichert. "Der Bus sieht aus wie ein Dritte-Welt-Bus", ereiferte sich Delgado weiter.

Nach Angaben der Verkehrsbehörde wurde die Bustür am Dienstag in einer Werkstatt in Inca repariert. Nur um um 12.30 Uhr erneut kaputtzugehen. Daraufhin wurde der Bus durch einen anderen ersetzt.

Die Fahrgäste fordern nun von der Balearen-Regierung unverzügliche Gegenmaßnahmen, auf die von der TIB zugesagte Überholung der Busflotte bis Ende des Jahres wollen sie nicht warten.