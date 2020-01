Deutscher Resident verprügelt, weil er schwul ist

Ein deutscher Resident hat in Artà im Norden Mallorcas bei der Guardia Civil Anzeige wegen einer homophoben Attacke erstattet. Er sei am Donnerstagabend von "drei bis vier Personen" geschlagen und getreten sowie gleichzeitig als "Sch... Schwuler" beschimpft worden.

Der Vorfall ereignete sich in Capdepera, dem Wohnort des 38-Jährigen. Auf dem Weg zu seinem Wagen in der Calle Doctor Fleming stieß er mit einem Mädchen zusammen. Er entschuldigte sich, doch wie aus dem Nichts schlug ihn ein weiterer Jugendlicher gegen den Kopf, so dass er zu Boden fiel. Daraufhin erschienen nach Angaben des Mannes weitere Jugendliche, die auf ihn einschlugen und -traten.

Sein Partner, der sich in der Nähe befand, verhinderte, dass Schlimmeres geschah. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin. Die Guardia Civil fahndet nach ihnen.

Der Deutsche musste nach dem Angriff ärztlich behandelt werden.