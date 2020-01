Benzinpreise in zehn Jahren um bis zu 40% gestiegen

Die Benzinpreise sind im letzten Jahrzehnt zwischen 30 und 40% angestiegen. Die Benzinpreise der Balearen sind damit die teuersten in ganz Spanien, was mit der Insellage zusammenhängt.

2009 war der durchschnittliche Preis pro Liter für Diesel 0,908 Euro. Ein 50 Litertank kostete dementsprechend 45,4 Liter. Zehn Jahr später kostete der Liter 1,27 Euro. Die gleiche Tankfüllung belief sich auf 63,85 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 40,6 Prozent.

Der Liter Benzin kostete 2009 einen Euro und eine Tankfüllung 50 Euro. Im November 2019 stieg der Benzinpreis auf 1,35 Euro an und eine Tankfüllung von 50 Litern entsprach 66,75 Euro, was 33,5 Prozent mehr war.

Der sogenannte "céntimo sanitario", eine auf den Treibstoff erhobene Steuer beeinflusse nicht unterschiedliche Preise spanienweit, da dieser Wert inzwischen einheitlich sei. Jesús Salas, Präsident der Tankstellen der Balearen erkennt an, dass es wenig Spielraum gebe, was die Preisgestaltung angehe. Die Treibstoffpreise hingen von geopolitischen Umständen ab. der Konflikt zwischen den USA und dem Iran Ende 2019 zum Beispiel habe sich auf die Benzinpresie ausgewirkt.

In den kommenden Monaten könne sich jedoch etwas an den Preisen ändern. Die aktuelle Regierung hatte eine Erhöhung der Benzinsteuer angekündigt. Spanien hat europaweit die zweitniedrigste Benzinteuer. "Eine Erhöhung der Steuer könne einen entscheidenden Benzinpreisanstieg nach sich ziehen", so Salas.