Junger Brite auf Ibiza verschollen

Auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza ist am Dienstag während des Sturmtiefs "Gloria" ein britischer Staatsbürger verschwunden. Die Suchkräfte gehen laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora davon aus, dass der 25-Jährige ins Meer gefallen sein müsste. Der Mann war zuletzt in der Gegend von Portinatx nahe Sant Joan de Labritja gesehen worden.

Als "Gloria" die Balearen überquerte, galt vor Ibiza anders als vor Mallorca sogar die Warnstufe Rot.

Es ist bereits die zweite Person, die sturmbedingt verschwand. Auf Mallorca wurde am Mittwoch weiter fieberhaft nach einem Mann gesucht, der in die Na-Mora-Schlucht zwischen Sóller und Escorca gestiegen war. (it)