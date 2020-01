Parkplatz als Option unterhalb der Plaça Major in Palma

Mit einem ersten Ergebnis, was mit dem ehemaligen Einkaufszentrum unterhalb der Plaça Major geschehen soll, ist dieser Tage zu rechnen. Der Regierungssprecher des Rathauses, Alberto Jarabo, gab bekannt, es gebe zwei Vorschläge, die in Erwägung gezogen würden. Bei einem handelt es sich um die Umgestaltung in Parkplätze und beim zweiten um eine Mischung aus Geschäften und "anderweitiger Nutzung".

Bezüglich der Parkplatzlösung müsse näher untersucht werden, auf welche Art und Weise die Parkplätze verteilt werden sollten. Ein gewisses Kontingent sei für Anwohner und ein Teil für freies Parken bestimmt. Sobald beide Vorschläge genauer anaylisiert seien, könne man einen Vergleich der beiden Lösungen vornehmen.

Nachbarschaftsvereine und soziale Gruppen veröffentlichten heute ein "Manifest pel rescat de la Plaça Major de Palma" (Manifest zur Rettung der Plaça Major von Palma). Dort präsentieren sie ein Projekt für die unterirdischen Gallerien. Die Haltung dieser Gruppen gegenüber eines neuen Parkplatzes ist kritisch.