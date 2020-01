Polizisten führen mutmaßlichen Ausbeuter ab

Nationalpolizisten haben in Palma de Mallorca den Betreiber von zwei Fruchtläden festgenommen, der Mitarbeiter ausgebeutet haben soll. Dem aus Pakistan stammenden Mann wird vorgeworfen, die Beschäftigten pro Tag 14 Stunden arbeiten gelassen zu haben, ohne ihnen freie Tage zu gewähren. Der zugriff erfolgte am vergangenen Freitag, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei hieß.

Dem mutmaßlichen Täter auf die Spur gekommen waren die Polizisten bereits vor Wochen. Ein Mitarbeiter hatte Anzeige erstattet.

Bei den Ausgebeuteten handelt es sich um sechs ausnahmslos ausländische Arbeitskräfte. Sie mussten nicht nur zu viel Zeit ohne Pause arbeiten, sondern durften auch nicht die ihnen gesetzlich zustehenden Ferien antreten. Außerdem waren in den Läden einige beschäftigte schwarz tätig. (it)