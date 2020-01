Feiern im ehemaligen Steinbruch

Jetzt gibt es ein winterliches Pendant zur Bar und Bühne S’Embat. Die beliebte Location an Mallorcas Strand Es Trenc lockt über die Sommermonate tanzfreudiges Publikum nach einem langen Badetag an. Die im Januar dieses Jahres eröffnete Bar „Sa Cova de S’Embat” in Es Pil.larí bietet eine Vielfalt von Konzerten und Events an. In der ersten Zeit wird es zwei Veranstaltungen pro Monat geben und Richtung Sommer soll das Programm wöchentlich sein. Der Saal ist in einem ehemaligen Steinbruch untergebracht und ähnlich einer Höhle gestaltet. Es gibt drei Räume und für die lauen Sommerabende eine weitläufige Terrasse.

Diesen Freitag, 24. Januar, werden Benjamín Habichuela, Benji Habichuela, Nuria Millán und Silvia Fernández, „La Chispa”, mit Flamenco einheizen. Der Eintritt beträgt ab 25 Euro. Darin sind die Musikshow sowie Wein und Schinken-Käse-Platte enthalten.

Im Februar gibt es dann ein Konzert, dessen Sound bis in die 1980er Jahre zurückgeht. Die Erfolgsband Los Toreros Muertos um Pablo Carbonell tritt in der „Höhle” auf. Der Preis hierfür liegt bei 15 Euro.

Die Zeit bis zu den ersehnten milden Sommerabenden ist zwar noch etwas hin. Die Location „Sa Cova de S’Embat” hilft aber dabei, die kalten, dunklen Monate bis dahin bei guter Musik und noch besserem Ambiente zu überbrücken.

Reservierungen unter: Tel. 652-660550

Camí del Palmer s/n

Ses Maravelles, Autobahnausfahrt 11, Palma-Llucmajor)