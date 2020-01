Kennzeichnung für Olivenöl von 1000 Jahre alten Bäumen

Die DO Oli de Mallorca will das Olivenöl von 1000 Jahre alten Bäumen in der Serra de Tramuntana gesondert kennzeichnen und damit gezielt bewerben. Vorbild ist ein erfolgreiches Projekt vom spanischen Festland.

In der Region Sènia im Osten der iberischen Halbinsel befindet sich die größte Konzentration uralter Olivenbäume des Landes. Gezählt wurden 5027 Exemplare mit einem Stammesdurchmesser von mehr als 3,50 Meter. 27 Gemeinden in Valencia, Katalonien und Aragón haben sich zusammengeschlossen, um das Öl dieser Baumriesen zu vermarkten.

Die DO Oli de Mallorca will am kommenden Samstag in der Agrarkooperative von Sóller über ein ähnliches Projekt für Mallorca diskutieren. Denkbar sei, das Öl extra zu kennzeichnen sowie begleitende gastronomische und touristische Initiativen ins Leben zu rufen, erklärten die Organisatoren.