Sturzbach spülte im Sturm bei S'Illot viel Plastik ins Meer

Der während der Flut-Katastrophe von 2018 zu unrühmlicher Bekanntheit geratene Ca'n Amer-Sturzbach hat das Meer in den vergangenen Sturmtagen so sehr verschmutzt, dass sich die Anwohner von S'Illot Sorgen machen. Sollten die Behörden schnell einschreiten, würden die Buchungen für diesen Sommer zurückgehen, äußerten mehrere Anwohner des im Osten von Mallorca gelegenen Ferienortes gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

In den braunen Fluten, die sich in der vergangenen Woche ins Meer ergossen, befanden sich nicht nur Vegetationsreste, sondern vor allem Plastikrückstände.

Deswegen organisierten sich jetzt Anwohner, um zumindest das Ufer so schnell wie möglich von Unrat zu befreien. Besonders der Strand wurde so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass manche ihn für verschwunden halten.

Das Sturmtief "Gloria" hatte zwischen Sonntag und Mittwoch vor allem im Osten von Mallorca gewütet und dort Millionenschäden verursacht. (it)