Palma-Viertel fühlt sich von Busnetz ausgeschlossen

Die in der Nähe des Ses-Veles-Parks in Palma de Mallorca lebenden Einwohner haben sich bitter enttäuscht über die Reform des Bus-Systems in der Stadt geäußert. Sei man früher mit sechs Linien zur Plaça d'Espanya gelangt, komme heute nur noch die Linie 1, die aber lediglich alle 20 Minuten fahre, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora einen Sprecher.

Die Arbeitnehmer müssten jetzt, um zur Plaça d'Espanya und zum Flughafen zu kommen, zum Kongresspalast am Beginn der Flughafen-Autobahn gehen, um geeignete Busse besteigen zu können. Das Gleiche gelte für die Schulkinder.

Im Dezember hatte die Stadtverwaltung von Palma das Bus-System völlig umgestaltet: Einige Linien wurden abgeschafft, andere umbenannt und weitere hinzugefügt. (it)