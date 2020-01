Video zeigt "Mini-Tsunami" an der Cala Llombards

So ging es jüngst am Traumstrand zu. Foto: Youtube: defrancdigital

Knapp eine Woche nach dem Ausnahme-Sturmtief "Gloria", das vor allem im Osten von Mallorca wütete, ist ein spektakuläres Video aufgetaucht. Es zeigt, wie eine Art "Mini-Tsunami" über die Cala Llombards bei Santanyí rollt. Verbreitet wurde der Film vom Lokalmedium defrancdigital.com.

Der gesamte Strand wurde überspült, vor Menorca wurde sogar eine Welle gemessen, die eine Höhe von 15 Metern hatte.

An die Cala Llombards zieht es in der Hochsaison wie auch an die Cala Santanyï seit vielen Jahrzehnten viele deutsche Mallorca-Freunde. (it)