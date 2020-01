Doktorarbeit erklärt Palmas Chaos-Verkehr

Aleix Bassolas hat in seiner Doktorarbeit untersucht, wie die Struktur einer Stadt das Leben der Bewohner beeinflusst und wie sich dies auf die Mobilität auswirkt.

Palma war nicht Teil dieser Untersuchung, da er sich ausschließlich auf Städte oberhalb der 1,5 Millionengrenze konzentrierte. Es lassen sich jedoch Erkenntnisse auf Palma übertragen.

Er ging von gesammelten Daten aus, die er über Googlemaps oder Handys zusammentrug. Anhand dieser Daten entwickelt er Modelle. Er untersuchte in seiner Doktorarbeit, wie sich die Menschen fortbewegen, welches Verhältnis sie zum öffentlichen Nahverkehr haben, der Grad der Emissionen und verschiedene Gesundheitsfaktoren.

Er veranschaulicht seine Forschungsergebnisse anhand von zwei Städten: Paris und Los Angeles. Paris ist vom Aufbau her eine traditionelle, europäische Stadt mit einem zentralen Ballungsraum, der eine hohe Anziehung hat. Das öffentliche Verkehrsnetz weist eine strahlenförmige Form auf, was bedeutet, dass das Zentrum sehr gut vernetzt ist, aber die Außenbezirke untereinander nicht. Los Angeles hingegen ist eine auf einer großen Fläche ausgeweiteten Stadt mit wenig Attraktivität des Zentrums. Der öffentliche Verkehr sei schlecht, was dazu führe, dass die Menschen auf das Auto als Transportmittel zurückgreifen, so Bassolas Schlussfolgerung. Der Ausstoß am Emissionen sei in Paris pro Kopf daher geringer als in Los Angeles.

Auch wenn Palma nicht Teil der Studie war, lassen sich Schlussfolgerungen ableiten. Ähnlich wie Paris ist Palma zentral organisiert mit einer hohen Attraktivität des Zentrums. Das Nahverkehrssystem ist ebenfalls radial, mit einer guten Verknüpfung von Palmas Zentrum und einer schlechten Verbindung der äußeren Stadtteile untereinander. Das Gleiche gilt für die gesamte Insel: Palma ist gut angebunden und mit anderen Orten vernetzt, wobei kleinere Orte auf der Insel untereinander schlecht per öffentlichem Nahverkehr verbunden sind.

Die traditionellen europäischen Stadte näherten sich stärker dem Ideal an, so der promovierte Physiker. In Amerika gelte die Regel, eher eine weitere Fahrspur für Autos zu bauen, anstatt in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren. Ein effizienter öffentlicher Nahverkehr sollte das Ziel sein, der die Benutzer überzeugt, dass dies praktischer ist, als das Auto zu benutzen, so der Physiker.