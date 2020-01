Hotels von Thomas Cook bleiben offen

Gute Nachrichten für Urlauber: Die von Thomas Cook betriebenen Hotels bleiben offen! Die Insolvenz konnte dank eines Abkommens mit dem Unternehmen Hoteles Globales vermieden werden.

Der britische Mutterkonzern, die Thomas Cook Group, hatte im September 2019 Insolvenz angemeldet, zog unter anderem die unternehmenseigene Fluggesellschaft mit in den Ruin. Vier spanische Tochterunternehmen – darunter die Hotelsparte – gingen daraufhin in Vorkonkurs. Ein hierzulande übliches Rechtskonstrukt, das von der Pleite betroffenen Unternehmen einen mehrmonatigen Aufschub gewährt, um neue Geldgeber zu finden. Das ist nun offenbar gelungen. Obwohl mehrere Gläubiger versucht hatten, eine schnelle Insolvenz auch dieser Tochterunternehmen zu forcieren, kam es nun doch zu der Einigung.

Sie ermöglicht es, insgesamt sieben Häuser auf den Balearen weiter geöffnet zu halten. Davon befinden sich zwei auf Mallorca und vier auf Menorca. Globales Hotels wird die Herbergen, in denen insgesamt rund 2000 Beschäftigte arbeiten, in Zukunft in Eigenregie führen.