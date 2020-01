Am Wochenende kommt der Frühling

Es wird frühlingshaft warm am kommenden Wochenende. Der Januar verabschiedet sich am Freitag, 31.1., bei Temperaturen von 18 bis 20 Grad. Diese Werte liegen über den sonst üblichen Temperaturen zu dieser Jahreszeit. Normalerweise liegt die Durchschnittstemperatur Ende Januar, Anfang Februar bei 15 Grad.

Am Samstag wird das Wetter vergleichbar bleiben, mit leichten Nebelbänken am Morgen. Die Tiefsttemperaturen liegen laut Wetteramt zwischen 8 und 12 Grad. Am Sonntag wird es noch einmal etwas wärmer. Das Thermometer steigt auf 20 Grad.