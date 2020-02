Bürgerservice auf Mallorca per App, Telefon und Whatsapp

El teu Ajuntament” – „Dein Rathaus” – so lautet der Name einer neuen Handy-App, die jetzt in Manacor, Consell, Vilafranca und Sóller an den Start gegangen ist. Die Plattform, die von Mallorcas Inselrat über das Konsortium TIC betrieben wird und vergangene Woche vorgestellt wurde, soll Bewohnern dieser Orte die Möglichkeit bieten, einfach und ohne Umwege mit den Gemeindeverwaltungen kommunizieren zu können, insbesondere um Zwischenfälle zu melden. Dazu zählt illegal abgeladener Müll genauso wie kaputte Straßen oder Gehwege, Vandalismus, umgeknickte Bäume oder eine zugeparkte Einfahrt.

Ist die Beschwerde übermittelt worden, lässt sich ihr Fortgang in den Amtsstuben ebenfalls über die App verfolgen. So wird den Usern angezeigt, ob ihr Anliegen tatsächlich bearbeitet wird oder ob die Probleme vielleicht sogar bereits gelöst wurden.

Im Falle der vier Gemeinden, in denen die App schon läuft, handelt es sich um eine Testphase. Der Inselrat plant, „El teu Ajuntament” nach und nach auf die gesamt Insel auszudehnen. „Dank dieser App rücken Bürger und Ortsverwaltungen ein Stück näher zusammen”, sagte Manacors Bürgermeister Miquel Oliver bei der Präsentation. Gleichzeitig soll sie auch den Rathäusern die Möglichkeit geben, umgekehrt mit ihren Einwohnern zu kommunizieren und ihnen wichtige Mitteilungen direkt aufs Handy zu schicken.

In Palma gibt es einen ähnlichen Service bereits seit Längerem, allerdings nicht als App, sondern als Service-Telefon. Wer sich auf dem Gebiet der Balearen-Hauptstadt befindet, kann Beobachtungen unter der Telefonnummer 010 melden – wer danach fragt, kann einem englisch- oder deutschsprachigen Mitarbeiter zugeteilt werden.

Noch schneller und mit der Möglichkeit, Fotos zu verschicken, ist der Service der Stadt, Beschwerden per Whatsapp weiterzuleiten. Dafür müssen Bürger lediglich die Mobilnummer 626-035035 auf ihrem Handy speichern. Unter dieser Nummer können dann Nachrichten und Foto-Dokumentationen an die Stadt Palma geschickt werden. Alleine im vergangenen Herbst gingen bei der Stadt mehr als 26.000 Anrufe und 2000 Whatsapp-Nachrichten pro Monat ein.

Dieser Service bietet sich zum Beispiel bei falsch geparkten Autos an, die den Verkehr oder Zufahrten behindern, bei Baustellen oder Schäden auf öffentlichen Straßen, zu denen es Fragen gibt, und Ähnlichem. Auch das Versenden einer genauen Standortlokalisierung ist möglich. Einziger Unterschied zum Anruf unter der Nummer 010: Hier gibt es keine umgehende Antwort auf das Anliegen. Dieser Service ist aber, ebenso wie das Bürgertelefon 010, kostenlos.