Palma will seine Touristen in der City besser verteilen

Seit 2017 werden Kreuzfahrttouristen bei ihrer Ankunft in Palma per Bus an diversen Punkten in die Stadt entlassen. Damit sollten der Verkehrsfluss und die Besucherströme entzerrt werden. Ab der kommenden Saison sollen die Haltestellen für Schiffsurlauber auch von Ausflugsbussen angefahren werden, die Touristen aus anderen Orten Mallorcas für einen Kurztrip in die Inselhauptstadt bringen.

Zurzeit halten diese Busse ausschließlich an der alten Mole in der Nähe der Kathedrale. „Das trägt im Sommer natürlich zur Überfüllung der Altstadt bei”, erklärt Pedro Homar, Leiter der Fundació Turisme Palma 365. In der Hochsaison gelangen seinen Angaben zufolge täglich 500 bis 600 Ausflügler nach Palma.

Künftig sollen diese Touristen ihre Stadterkundung von vier weiteren Haltestellen aus beginnen: im Carrer de Caro in Santa Catalina, an der Vía Roma am östlichen Ende der Rambla, an der Plaça d’Espanya im Zentrum und der Costa del Gas. „Auf diese Weise kommen die Urlauber nicht alle auf einen Schlag in die Altstadt.

Außerdem werden auch weniger bekannte Viertel touristisch belebt”, sagt Homar. Am besten funktionieren seiner Erfahrung nach die Haltestellen an der Costa del Gas und der Plaça d’Espanya. Es sind die Busunternehmen selbst, die je nach Fahrgastprofil jeden Tag aufs Neue entscheiden, welche der vier Alternativ-Haltestellen sie anfahren. (mais)