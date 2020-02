Drei Wohnviertel in Palma ohne Trinkwasserversorgung

In der Balearen-Hauptstadt gab es an diesem Samstag ein böses Erwachen. In mehreren Vierteln von Palma de Mallorca kam kein Wasser aus den Leitungen. Betroffen waren die Barrios Can Capiscol (Mediamarkt/Ocimax), L'Oliverar und Plaza de Toros (Stierkampfarena).

Den Behörden zufolge sei es in dieser, nordöstlich der Innenstadt gelegenen Gegend in der Nacht zu gleich drei Zwischenfällen in Form von Rohrbrüchen gekommen. Um diese zu reparieren musste die Wasserversorgung gegen 2 Uhr nachts unterbrochen werden.

Bis zum Nachmittag soll in allen Haushalten wieder Wasser aus den Leitungen kommen. (cze)