Porno-Dreh am helllichten Tag auf Straße in Inca

In der Stadt Inca im Norden von Mallorca ist offenbar am helllichten Tag ein Porno-Film gedreht worden. Nach einer Meldung der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora machen die Bilder momentan in sozialen Netzwerken die Runde. Jetzt untersuche die Polizei, ob das Ganze als exhibitionistisches Delikt eingestuft werden kann.

Laut dem am Montag veröffentlichten Bericht wird in den Bars und Restaurants in Inca sowie in speziell eingerichteten Whatsapp-Gruppen und in anderen sozialen Netzwerken über kaum etwas anderes mehr gesprochen als über den Porno-Dreh, der zu einem Zeitpunkt mit größerer Hitze gegenüber dem Groß-Gebäude "General Luque" über die Bühne ging.

Die Polizei geht davon aus, dass der Dreh bereits vor zwei Jahren stattgefunden haben muss. Verbreitet wurde das Machwerk zunächst in einem Internet-Kanal namens "Only Blowjob". (it)