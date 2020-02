Randale in Palma de Mallorcas Bahnhof

Ein Randalierer wurde in Palmas Bahnhof festgenommen. Er und ein Kollege hatten in betrunkenem Zustand am vergangenen Freitag in Palmas Bahnhof für Unruhe gesorgt. Die beiden zirka dreißig-jährigen Männer beschimpften die wartenden Menschen im unterirdischen Bereich der Busse.

Im Obergeschoss verwüstete einer der beiden die Begrünungen, während der andere das Sicherheitspersonal beschimpfte, das ihn zurechtgewiesen hatte. Er drohte den Sicherheitsleuten und fiel einen sogar direkt körperlich an.

Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Sie nahm seine Personalien auf und der Mann wurde festgenommen.