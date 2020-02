Noch mehr Graffitis an Geisteryacht von Palmanova

Immer mehr Unbekannte vergreifen sich an der seit April 2019 am Son-Matíes-Strand von Palmanova liegenden Geisteryacht. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Dienstag meldete, wurde das während eines Sturms auf Grund gelaufene Gefährt mit weiteren Graffitis beschmiert.

Laut Anwohnern gibt das verunzierte Boot ein schlechtes Bild ab, das sich negativ auf den Tourismus auswirken könnte.

In die Feriengegend im Südwesten von Mallorca zieht es im sommer regelmäßig eine große Menge auch deutscher Touristen. (it)