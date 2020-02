Festnahmen nach Einbrüchen in Can Pastilla

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben drei Männer festgenommen, die unter anderem in Lokale in Palma de Mallorcas Vorort Can Pastilla eingebrochen sein sollen. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um einen 26-jährigen Spanier und zwei 20 und 24 Jahre alte Algerier.

Die Tatverdächtigen wurden am 31. Januar und am 3. Februar an unterschiedlichen Orten gefasst. Bei ihnen wurde Diebesgut in größeren Mengen sichergestellt, darunter zahlreiche Uhren und Schmuck.

Auch in Portocolom ging der Polizei unterdessen ein mutmaßlicher Lokal-Einbrecher ins Netz. Es handelt sich um einen 26-Jährigen, bei dem gestohlene Gegenstände entdeckt wurden. (it)