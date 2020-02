Radarfalle bei Calvià spanienweit sehr effektiv

Eine Radarfalle in der Nähe von Calvià im Südwesten von Mallorca gilt inzwischen als eine der effektivsten in ganz Spanien. Das Gerät befindet sich am Kilometer 15 der Autobahn zwischen Palma und Andratx, wie der europäische Autofahrerverband (AEA) mitteilte.

Während des vergangenen blitzte es 26.704 Mal wegen zu hoher Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Auf einem noch weiter davor liegenden Platz rangiert eine Radarfalle auf der Nachbarinsel Ibiza, die sich am Kilometer 9 der Straße Richtung Sant Antoni liegt. Den Blitzrekord des Jahres 2019 hält eine Radarfalle in Valencia mit 59.429. (it)