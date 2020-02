Emaya lüftet Geheimnis der Wasserablass-Aktion vom Gorg Blau

Jetzt ist klar, warum die Stadtwerke von Palma de Mallorca am Donnerstag massenhaft Wasser aus dem Gorg-Blau-Stausee abgelassen haben. Man habe die Funktionsfähigkeit Ventile in der Staumauer testen wollen, teilte Emaya inzwischen mit. Alles sei in bester Ordnung. Überhaupt seien der Gorg-Blau-See und der Cúber-Stausee momentan zu 96 Prozent gefüllt.

Zwischenzeitlich war unter MM-Lesern Kritik aufgekommen, warum auf einer wasserarmen Insel wie Mallorca wertvolles Süßwasser abgelassen wird.

Wanderer waren am Mittwoch eindringlich davor gewarnt worden, sich in der Schluchten Fosca und Pareis aufzuhalten. (it)