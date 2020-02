Posidoniaschwund wegen Fäkalien?

Das Winterfestival der klassischen Musik findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Unterschiedliche Künstler und Formationen treten an unterschiedlichen Plätzen auf, das Repertoire reicht von Solisten bis zu Orchestern. Das Programm: SA/25. Januar, 19 Uhr: A little night Music- Caberett, Tangos und anderes, mit Ina Kancheva (Sopran) und Ludmil Angelov (Klavier).Hotel Meliá Palma Marina. Eintritt 15 Euro,