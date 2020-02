Männer überfielen Disco-Gäste in Palmas "In"-Viertel Santa Catalina

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben vier Mitglieder einer Bande festgenommen, die betrunkene Diskothekenbesucher in Palma de Mallorcas "In"-Viertel Santa Catalina überfallen hatten. Es handelt sich nach einer Pressemitteilung vom Sonntag um Senegalesen, die jedes Wochenende in dem stark gentrifizierten Partyareal abgestiegen waren, um Partygänger auszurauben.

Die Kriminellen hielten sich vor allem an der Plaça de Vapor, wo immer viele Diskothekenbesucher hinfinden. Sie griffen Menschen immer zwischen 5.30 und 7 Uhr an und wendeten extreme Gewalt an. Die Verbrecher wurden abgeführt, nachdem sie sich am Sonntagmorgen auf zwei Pärchen gestürzt hatten.

Santa Catalina hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Partyareal entwickelt, das wie die Playa de Palma auch zunehmend Kriminelle anzieht. (it)