Algerien erweitert Hoheits- Gebiet Richtung Mallorca

Das balearische Umweltministerium hat festgestellt, dass der nordafrikanische Staat Algerien einen Teil des Nationalparks der Mallorca vorgelagerten Insel Cabrera als den seinen ansieht. Deswegen werde man in Kontakt mit der Zentralregierung in Madrid treten, hieß es am Montag.

Es gehe darum, herauszufinden, was man dagegen tun könne. Der Park im Meer wird sowohl von Madrid als auch von Palma aus verwaltet, was in der Vergangenheit wiederholt zu Streitereien geführt hatte.

Die Insel Cabrera befindet sich in Sichtweite der Mallorca-Küste in der Nähe von Ses Salines. (it)