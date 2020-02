Gericht verurteilt Ex-Nassau-Beach-Betreiber

Der frühere Betreiber des Nassau Beach Clubs muss nach dem Urteil eines Gerichts in Palma de Mallorca 240.000 Euro Schadensersatz an die Hafenbehörde zahlen. Sieben Monate habe der Konzessionär das im Stadtteil Portitxol befindliche und jetzt Assaona illegal betrieben, hieß es zur Begründung.

Die Konzession war im Januar 2017 ausgelaufen, doch erst im August wurde das etablissement nach der Drohung mit einer Zwangsräumung dichtgemacht.

Das auch bei Deutschen sehr beliebte Lokal liegt direkt am Strand Can Pere ASntoni. Gästen bietet sich ein schöner Blick auf die Kathedrale von Palma. (it)