Strandwetter mitten im Winter auf Mallorca

Während es in Deutschland kalt, windig und regnerisch ist, steigen die Temperaturen auf Mallorca wieder auf über 20 Grad.

Ist es laut den Wetterfröschen von Aemet am Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag bei ungebrochen milden Werten eher bedeckt, so setzt sich später die Sonne durch.

Am Freitag soll die 20-Grad-Marke flächendeckend geknackt werden, was Strandaufenthalte mit erquickenden Fußbädern durchaus möglich macht. An dieser für den Winter ungewöhnlich angenehmen Wetterlage soll sich bis auf Weiteres nichts ändern. (it)