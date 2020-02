Höchstes Gericht: Rauch- Pausen sind keine Arbeitszeit

Wer in Spanien Rauch- und Kaffeepausen macht, muss damit rechnet, dass ihm dies künftig vom Lohn oder Gehalt abgezogen wird. Das geht aus einem Urteil der Audiencia Nacional, des Obersten spanischen Gerichtshofs, hervor, das am Dienstag in den Medien verbreitet wurde.

Hintergrund ist ein Prozess der Gewerkschaft CCOO gegen den Mineralölkonzern Galp. Sie wollte deren neu eingeführtes Lohnabzugsystem bei solchen Pausen für illegal erklären lassen, scheiterte aber damit. (it)