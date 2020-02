Kranker Mann im Helikopter von der "Costa Smeralda" evakuiert

Etwa 40 Seemeilen vor Mallorcas Nachbarinsel Menorca haben Hilfskräfte am Mittwoch einen gesundheitlich sehr angeschlagenen Mann vom Oceanliner "Costa Smeralda" evakuieren müssen. Der 48-jährige Italiener wurde in einem Helikopter des Seenotrettungsdienstes "Salvamento Marítimo" ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht.

Das Mega-Kreuzfahrtschiff war auf Mallorca erst Ende Januar offiziell präsentiert worden. Das mit Flüssiggas (LNG) betriebene Schiff des italienischen Herstellers Costa Crociere hatte bereits an Heiligabend erstmals den Hafen von Palma angesteuert.

Der in Finnland gebaute Kreuzfahrtgigant hat eine Kapazität von 6554 Passagieren und gehört in gleicher Bauweise wie etwa die Aida-Nova zur Helios-Klasse. Die 185.000 Tonnen, 337 Meter Länge und 42 Meter Breite des Schiffs verteilen sich auf insgesamt 20 Decks. (it)