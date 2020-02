Edelhotel Can Bordoy lädt zum Valentins-Dating

Palmas Fünf-Sterne-Herberge Can Bordoy lädt Verpaarungswillige am 14. Februar von 19.30 bis 22.30 Uhr zum Cocktail inklusive romantischem Slow-Dating. Singles, die ihren Beziehungsstatus ändern wollen, können sich im Herzen der Altstadt bei Musik, Fingerfood und Cocktails in Stimmung bringen und anschließend an einem eleganten „Slow Date” in der Sala Ghost teilnehmen. In plüschig-nostalgischem Ambiente haben sie dort Gelegenheit, mit jedem der Teilnehmer in Ruhe zu plaudern.

Mit dem Event unter dem Motto „Auf der Suche nach der Liebe deines Lebens” wolle man gerade am Valentinstag Singles ein attraktives Angebot machen, teilte das Luxushotel mit. Wer will, kann sich zur Feier des Tages auch nur aufs Cocktail- schlürfen beschränken, die Teilnahme am Dating ist optional. Die Gästezahl ist begrenzt, Anmeldung unter info@canbordoy.com . Preis: 35 Euro. Für alle, die Amors Pfeil bereits getroffen hat, serviert das Hotel im Botànic Restaurant übrigens ein romantisches Valentins-Dinner für 65 Euro pro Paar.