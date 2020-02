Neuer Sturm könnte Mallorca-Flüge stören

Beim Flugverkehr zwischen Mallorca und Deutschland kann es am Wochenende erneut zu Behinderungen kommen. Grund dafür ist nach Angaben von Meteorologen ein erneuter Sturm.

In der Nacht zum Sonntag werden zunächst Sturmböen an der Nordsee erwartet, später aber auch im west- und nordwestdeutschen Binnenland. Diese können bis zu 100 km/h erreichen. In den Alpen und den Mittelgebirgen in Deutschland sind auch Orkanböen mit mehr als 120 km/h möglich.

Bereits vor wenigen Tagen hatte das Sturmtief Sabine den Flugverkehr erheblich behindert. (it)