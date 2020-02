Toter Hahn auf Straße verstört Palma-Einwohner

Auf einer Straße in Palma de Mallorcas Viertel Son Gotleu haben Anwohner einen toten Hahn entdeckt. Der seltsame Fund in der Calle Regal wurde fotografiert und am Donnerstag per Twitter überall verbreitet. Das tote Tier befand sich zwischen einem Bürgersteig und einem abgestellten Auto.

Die Palmesaner Stadtwerke Emaya sammelten den Kadaver inzwischen ein.

Son Gotleu ist zusammen mit Camp Redó eines der ärmsten Viertel der Stadt. Dort wohnen vor allem sozial schwache Inmigranten. (it)