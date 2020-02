Emsiger Polizist verteilt über 100 Strafzettel

Über 100 Strafzettel hat ein einzelner Polizist am verganenen Montag in Felantix verteilt. Das Ganze auch noch in einem Zeitraum von nur vier Stunden. Autos, die in Straßen des Ortes abgestellt wurden, wo seit "jeher" parken auf dem Bürgersteig genehmigt wurde, erhielten jetzt ein Knöllchen. Offiziell sei dies natürlich nicht erlaubt, aber ein jahrelanges gegenseitiges Übereinkommen habe einen lockeren Umgang mit dieser Parksituation ermöglicht.

Jener Polizist hatte ohne Auftrag von "oben" beschlossen, unrechtmäßig geparkte Fahrzeuge mit Strafzetteln von bis zu 200 Euro zu versehen. Anwohner waren fassungslos ob dieser strengen Strafen.

Um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen, gingen mehr als 30 Betroffene zum Rathaus, um den Fall vorzutragen. Jetzt sei es an der Politik, eine Lösung zu finden. Denn wenn die Anwohner nicht auf dem Gehweg parken, sind die Durchfahrten für Lastwagen kaum passierbar, was zu weiteren Problemen führt.