Ryanair muss entschädigen, auch wenn der Gast gar nicht fliegt

Ein Gericht in Palma hat das Recht einer Passagierin anerkannt, für einen verspäteten Flug eine Entschädigung zu erhalten, auch wenn sie sich freiwillig entscheidet, den verspäteten Flug nicht zu nehmen. Konkret hat das Handelsgericht Nr. 1 von Palma ein Urteil erlassen, in dem es die Forderung eines Passagiers gegen Ryanair bestätigt und das Unternehmen zur Zahlung von 500 Euro an die betroffene Partei verurteilt.

Die Klage basierte auf einem Flug zwischen Palma und Barcelona, der im Juli 2019 mehr als vier Stunden Verspätung hatte. Das Unternehmen lehnte eine finanzielle Entschädigung ab, weil der Passagier nicht den verspäteten Flug genommen hat.

Das Gericht akzeptierte die Behauptungen von Ryanair nicht, da es davon ausging, dass sich das Recht auf Entschädigung "allein aus der Tatsache ergibt, dass ein Flug mehr als drei Stunden Verspätung hat, unabhängig davon, ob der Fluggast sich für den Flug entscheidet oder nicht". Nach Ansicht des Richters besteht die einzige Voraussetzung darin, dass der Passagier zum Check-in erscheint.



Das Gericht ist der Ansicht, dass man nicht so tun kann, als ob man den Passagier, "der den Schaden bereits durch die bloße Unannehmlichkeit des Zeitverlustes erlitten hat", zwingen würde, die Reise zu unternehmen, um sein Recht auf Entschädigung aufrechtzuerhalten. "Ein solcher Ansatz ist völlig inakzeptabel", so das Urteil.