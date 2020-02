Ex-Mallorca-Manager Molango Zeuge im Geldwäsche-Fall

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in ihrer Montagsausgabe berichtet, musste der ehemalige Manager von Real Mallorca, Maheta Molango, in den vergangenen Tagen als Zeuge in dem Fall von Geldwäsche in Millionenhöhe im Fußball aussagen.

Hintergrund ist ein Verdacht gegen den Spielervermittler Fali R.. Er soll mit dem An- und Verkauf von Immobilien illegal Geld gewaschen haben und muss sich in den kommenden Tagen vor dem Ermittlungsrichter in Madrid verantworten.

Molango habe der Staatsanwaltschaft Vertragsdokumente vorgelegt um zur Aufklärung des Falls beizutragen. Mehrere Spieler von Real Mallorca sollen von Fali R. vermittelt worden sein. Die Ermittler stehen derzeit in Kontakt zu allen Clubs, mit denen R. Geschäfte gemacht hat.

Molango selbst war vor zwei Wochen als Manager des Insel-Erstligisten entlassen worden. Als Grund dafür gilt die sportliche Talfahrt der "Roten", die auf einem Abstiegsplatz stehen. (cze)